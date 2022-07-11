2022/07/11 | 22:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 11 متسللا حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/11 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 متسللا حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 11 متسللا حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).