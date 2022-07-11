ثلاث علامات في “فيسبوك” تبين اقتحام شخص لرسائلك الخاصة

2022/07/11 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يملك تطبيق “مسنجر” التابع لـ”فيسبوك”، أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ما يجعله “صيداً شهياً” للقراصنة.ويبحث المحتالون باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستخدمين ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم، وهذا هو سبب أهمية البقاء على إطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.ومن المهم أيضاً أن يكون لديك كلمة مرور قوية، وهذا […]

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