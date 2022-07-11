بعد تظاهرات المودعين.. الصين تعلن إيقاف

2022/07/11 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط الصين بعد احتجاجات نادرة على فساد مالي، أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة.

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