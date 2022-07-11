مانشستر يونايتد يتغنى بلاعب عراقي ويخاطب العراقيين بلهجتهم (صورة)

2022/07/11 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغنى عملاق انكلترا نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، باللاعب الدولي العراقي زيدان اقبال.

وخاطب النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر الذي يحتوي على ما يقارب 32 مليون متابع، العراقيين بلهجتهم العامية قائلا : درجة الحرارة شكد يمكم؟.

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