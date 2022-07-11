الاطار التنسيقي يطلق تطمينات بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة

2022/07/11 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح، المنضوي في الاطار التنسيقي، رفيق الصالحي، الاثنين، عدم العمل على اقصاء او تهميش اي طرف سياسي في المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال الصالحي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي الشيعي لن يعمل على اقصاء او تهميش أي طرف سياسي وبرلماني من عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بل سيعمل على مشاركة الجميع بالحكومة الجديدة".

وبين الصالحي أن "الحديث عن نية الاطار التنسيقي الشيعي عن اقصاء أي طرف سياسي بسبب بعض المواقف السياسية السابقة من التحالفات وغيرها، غير دقيق وبعيد عن توجهات الاطار"، مشيرا إلى أن "الاطار رافض لمبدأ الاقصاء والتهميش وسيعمل تشكيل حكومة خدمية مدعومة من قبل كل الكتل والأحزاب".

وفي وقت سابق، كشف الاطار التنسيقي، عن اتفاق بين القوى السياسية يخص منصب رئاسة الوزراء.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوى الاطار التنسيقي اتفقت على رفض تولي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر متفق عليه بالاجماع داخل الاطار".

واضاف ان "الكاظمي اخفق في الكثير من الملفات المهمة، بل حكومته كانت صانعة للكثير من الأزمات خصوصا الاقتصادية والمالية"، مبيناً أن "حكومة الكاظمي شهدت تراجعاً كبيراً في الملف الأمني، ولهذا لا يوجد أي مبرر لتجديد الولاية له".

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