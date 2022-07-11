الحشد الشعبي يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة تأمين زيارة عيد الغدير

2022/07/11 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اجتماعا امنيا موسعا بمشاركة مديرية شرطة النجف الأشرف والعتبة العلوية المقدسة لتامين زيارة عيد الغدير الاغر.وقال معاون آمر اللواء عماد الزيدي، في بيان تلقته ايرث نيوز: ان “خطة عيد الغدير الأغر وضعت بالتنسيق مع مديرية شرطة النجف الأشرف والعتبة العلوية المقدسة وستدخل حيز التنفيذ […]

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