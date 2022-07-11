2022/07/11 | 22:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تسعى الحكومة العراقية الى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع...

ظهرت المقالة الحكومة العراقية تكافح لتوحيد سلم الرواتب لضمان العدالة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تكافح لتوحيد سلم الرواتب لضمان العدالة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تكافح لتوحيد سلم الرواتب لضمان العدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).