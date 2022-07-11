2022/07/11 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد حزب المحافظين البريطاني، موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد.وقال الحزب في بيان صحافي، إن “الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد سيكون في الخامس من سبتمبرالمقبل”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل أيام، استقالته من منصبه وتخليه عن زعامة حزب المحافظين.

كما أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا العراقي الأصل ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة.

التالي

منذ ساعتين

إصابة العشرات باشتباك مسلح في تركيا

منذ ساعتين

استطلاع: 64% من الديمقراطيين يريدون بديلا عن بايدن

منذ 4 ساعات

نتنياهو يلغي مثوله أمام المحكمة غدا

منذ 5 ساعات

اليورو يسجل أمام الدولار مستوى هو الأول في 20 عاما

منذ 5 ساعات

بينهم اطفال..



الكوليرا تفتك بالعشرات في افغانستان

منذ 7 ساعات

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

منذ 7 ساعات

ألمانيا: العقوبات على روسيا…لا تمس نقل الغاز

منذ 7 ساعات

جونسون يرفض تأييد أي مرشح لخلافته

منذ 7 ساعات

مقتحمو إقامة الرئيس السريلانكي يسلمون محكمة 50 ألف دولار خلفها وراءه

منذ 7 ساعات

أوكرانيا تعلن تحرير قرية في خيرسون من روسيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. تحديد موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. تحديد موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).