إنتاج أول دواء منع حمل من دون الحاجة لوصفة طبية

2022/07/11 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت شركة أدوية أميركية، طلباً إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، لمنحها ترخيص إنتاج دواء لتحديد النسل لا يحتاج وصفة طبية.

وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أنه “في حال وافقت السلطات على إجازة بيع هذا الدواء، فسيكون ذلك أول دواء حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية في الولايات المتحدة”.

وجاء تقديم هذا الطلب بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حكم “رو ضد وايد”، الذي يضمن الحق في الإجهاض منذ 5 عقود.

وأعاد القرار القضائي وسائل منع الحمل إلى دائرة الضوء مجددا.

وقال مدير العمليات الاستراتيجية في شركة (HRA Pharma)، فريديريك ويلغرين، إن “هذا طلب تاريخي يمثل لحظة فارقة في توفير وسائل منع الحمل والعدالة الإنجابية”.

ومنذ أكثر من 60 عاما، تعتمد النساء الأميركيات على حبوب منع الحمل الموصوفة طبيا، عندما يخططن لتجنب الحمل أو تأجيله فترة من الزمن.

وتقول الشركة المنتجة إن “الدواء الجديد سيساعد نساء أكثر في الوصول إلى وسائل منع الحمل دون الحاجة لمواجهة حواجز غير ضرورية”.

وعن تقديم هذا الطلب بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا، قال ويلغرين، إن “الأمرين غير مرتبطين نهائيا”، معتبرا أن “الأمر مجرد صدفة حزينة”.

وأكد أن “الدواء ليس حلا للإجهاض”.

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