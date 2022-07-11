الروبل يسجل أعلى مستوى في أسبوع أمام الدولار

2022/07/11 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في النصف الثاني من تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022.وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.44 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ الشهر الجاري.في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.11 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

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