العراق.. هادي العامري ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة

2022/07/11 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم تحالف "الفتح" العراقي، المكون بشكل كبير من مجاميع شيعية عراقية مسلحة، الاثنين، عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، نافيا "وجود تنافس على المنصب بينه وبين آخرين" داخل الإطار التنسيقي.

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