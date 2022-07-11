2022/07/11 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، قرارًا بإيقاف لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر، إلى حين دفع الغرامة المترتبة عليه لصالح نادي الزمالك، التي تبلغ مليونين و400 ألف دولار.

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