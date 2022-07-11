2022/07/11 | 23:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب المحافظين البريطاني يتفق على ترشيح شخصين لخلافة جونسون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/11 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب المحافظين البريطاني يتفق على ترشيح شخصين لخلافة جونسون) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب المحافظين البريطاني يتفق على ترشيح شخصين لخلافة جونسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).