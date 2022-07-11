2022/07/11 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عدم مشاركة منظمة بدر في الحكومة المقبلة.

وقال عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانسحاب الذي تحدث عنه زعيم التحالف هادي العامري هو خاص بمنظمة بدر حيث لن تشارك في الحكومة المقبلة".

وافاد ان "البيان الذي اصدره العامري هو ردًا على جميع التكهنات والاتهامات التي تتحدث عن وجود خلافات بين قادة الإطار او ان الاطار لا يفكر الا بالمناصب"، مشيرا الى ان "العامري سيكون داعما لأي مرشح يقدمه الإطار لتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انسحاب العامري من المنافسة.. الفتح يؤكد عدم مشاركة منظمة بدر في الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انسحاب العامري من المنافسة.. الفتح يؤكد عدم مشاركة منظمة بدر في الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).