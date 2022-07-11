انقاذ اشهر بساتين ديالى بعد عملية خاطفة اسفرت عن انهاء 100 حالة تجاوز

2022/07/11 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، رفع اكثر من 100 تجاوز على نهر رئيسي كادت تقضي على اشهر بساتين ديالى.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي في ديالى رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" تشكيلات امنية مشتركة نفذت عملية خاطفة على نهر خريسان لمسافة تصل الى 40كم ضمن الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة ديالى ونجحت خلال 72 ساعة من رفع اكثر من 100 تجاوز بعضها كبير كانت تلتهم كميات كبيرة من المياه".

واضاف التميمي،ان" التجاوزات كادت تؤدي الى هلاك اكثر من 20 الف دونم من اشهر بساتين ديالى ضمن حوض العبارة وقراها (22كم شمال شرق بعقوبة) بسبب الجفاف وعدم القدرة في وصول المياه مؤكدا بان" رفع التجاوزات دفعت مياه خريسان صوب العبارة وبدء سقي البساتين بعد مضي اكثر من 60 يوما من الجفاف".

واشار الى ان" رفع التجاوزات عملية ليست سهلة لانها تمر بمناطق خطرة من الناحية الامنية لافتا الى ان" احدى دوريات الجيش استهدفت بعبوة ناسفة من قبل الارهابيين لانها تقع قرب مناطق غير مستقرة امنيا مؤكدا بان رفع التجاوزات تسهم في حل 50% من اشكاليات الجفاف وتنقذ ما تبقى من بساتين ديالى".

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