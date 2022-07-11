2022/07/11 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية مكافحة الشائعات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حقيقة قيام امرأة بقتل زوجها بسبب الخيانة في العراق.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرفق بالعبارة التالية (إمرأة في العراق تردي زوجها قتيلاً بعشر رصاصات في الشارع بعد اكتشافها خيانته مع إمرأة غيرها)”.واضاف انه […]

ظهرت المقالة بعشر رصاصات..



ما حقيقة قيام امرأة عراقية بقتل زوجها بسبب الخيانة؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعشر رصاصات.. ما حقيقة قيام امرأة عراقية بقتل زوجها بسبب الخيانة؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعشر رصاصات.. ما حقيقة قيام امرأة عراقية بقتل زوجها بسبب الخيانة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).