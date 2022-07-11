2022/07/11 | 23:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة،...

ظهرت المقالة بالفديو..



مرافق جرحى تشرين في ألمانيا يفضح صفقات علاء الركابي وممثلي المتظاهرين في البرلمان! أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو.. مرافق جرحى تشرين في ألمانيا يفضح صفقات علاء الركابي وممثلي المتظاهرين في البرلمان!) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو.. مرافق جرحى تشرين في ألمانيا يفضح صفقات علاء الركابي وممثلي المتظاهرين في البرلمان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).