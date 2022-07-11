2022/07/11 | 23:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا لو لم نتناول السكر لمدة طويلة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1294BMajxCA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا لو لم نتناول السكر لمدة طويلة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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