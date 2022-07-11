الدفاع الروسية: 70 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية خشية استهدافها من قوات كييف

2022/07/11 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 10 سفن أجنبية من 16 دولة عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر استهدافها من التشكيلات المسلحة الأوكرانية وخطر الألغام.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن “70 سفينة أجنبية من 16 دولة لا زالت عالقة في موانئ خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا ويوجني، […]

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