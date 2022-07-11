سوليفان يعلق على

2022/07/11 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، الإثنين، أن "الشرق الأوسط مستقر أكثر" منذ استلام الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلطاته، معلقا على تقارير ترجح حصول تطبيع بين إسرائيل والسعودية.

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