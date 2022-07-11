نائب مستقل: الاطار اخل بوعوده لنا باختيار رئيس وزراء مستقل

2022/07/11 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد النائب المستقل هيثم الفهد، اليوم الاثنين ، توجه الاطار التنسيقي الى اختيار رئيس وزراء حزبية، رغم وعوده السابقة للمستقلين برئيس مستقل.

وقال الفهد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المستقلين حصلوا على وعود من الاطار التنسيقي بأن يكون اختيار رئيس الوزراء من المستقلين وهذه بادرة لم تحصل سابقا".

وأضاف انه "بعد انسحاب التيار الصدري اختلف وعد الاطار ويتجه لاختيار احد أعضائه لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "المستقلين لازالوا متمسكين باختيار رئيس وزراء مستقل".

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