إدارة نفط البصرة تصدر بياناً رسمياً بشأن انتقال أحمد فرحان

2022/07/11 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر نادي نفط البصرة، بياناً رسمياً بشأن مفاوضات انتقال اللاعب أحمد فرحان.وذكر النادي في بيان أن “إدارة نادينا تنفي تعرضها لأية ضغوطات بخصوص منح اللاعب أحمد فرحان لورقة الاستغناء وتؤكد أنها تعمل وفق ما يخدم مصلحة النادي في الدرجة الاساس، مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة اللاعب”.وأضاف “نود التأكيد كذلك على أن […]

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