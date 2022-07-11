السعودية تثني على بعثة الحج العراقية

2022/07/11 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاثنى وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، على بعثة الحج العراقية لتقديمها الخدمات المثالية للحجاج.وقالت هيئة العليا للحج والعمرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي التقى بوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة في مكة المكرمة عصر اليوم الاثنين"، لافتة الى ان "المسعودي هنأ وزارة الحج السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي امتاز بالتنظيم العالي لشؤون حجاج العالم الاسلامي والتعاون مع مكاتب شؤون حجاج دول العالم".من جانبه اثنى وزير الحج السعودي على "الادارة المتميزة لبعثة الحج العراقية من خلال تقديمها للخدمات المثالية للحجاج, والالتزام بالتعليمات والقوانين والتوقيتات التي تصدرها الوزارة لحركة الحجاج وقدم الشكر والتقدير لرئيس البعثة وجميع العاملين فيها".واضاف البيان، ان "المسعودي والربيعة بحثا ملف العمرة بعد انتهاء موسم الحج، وطالب المملكة العربية السعودية بفتح العمرة عن طريق البر عبر منفذ جديدة عرعر الحدودية نظرا للرغبة الشديدة من المواطنين العراقيين بذلك وفي حال حصول ذلك من المؤمل ان يصل عددهم الى مليون معتمر, وابدى الاستعداد الى تفويج المعتمرين مبكرا مع حلول شهر محرم المقبل ".وتابع ان "المسعودي وجه نهاية اللقاء دعوة لوزير الحج السعودية لزيارة العراق".

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