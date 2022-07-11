بايدن يحتفي بقانون الأسلحة الجديد.. ويرد على رجل قاطع خطابه

2022/07/11 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، حشدا في حديقة البيت الأبيض، يوم الإثنين، لعرض قانون جديد يهدف إلى الحد من العنف المسلح ، احتفالًا بـ "التقدم الحقيقي" بمناسبة إقرار أول تشريع رئيسي بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد.

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