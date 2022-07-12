2022/07/12 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UsRTUbCUiZw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنجرة الجنوب رعد الناصري يطرب بأغنية قلب ما مال للغير | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حنجرة الجنوب رعد الناصري يطرب بأغنية قلب ما مال للغير | كلام الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).