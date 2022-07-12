2022/07/12 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين معلوم ان عقلية الانا الحزبية الممزوجة بعقدة " التمثيل الشرعي الوحيد " مازالت تسود علاقات أحزاب طرفي الاستقطاب ، ففي حين كان المفترض ان يكون موضوع البحث في اجتماعات – أربيل - ، و – دهوك – وماتلتهما من لقاءات طوال الأعوام الماضية ، كرد سوريا ، وتوحيد حركتهم السياسية المنقسمة على بعضها ، وبحث قضاياهم ، وتامين مستقبلهم ، وتعزيز دورهم بالمعادلة الوطنية ، الا ان النقاشات ، والتجاذبات ، والمزايدات الكلام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وهل يجب وبالضرورة ان تكون البدائل حزبية ؟ - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وهل يجب وبالضرورة ان تكون البدائل حزبية ؟ - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).