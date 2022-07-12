السيلية‬ القطري يصدر بيانا يشأن لاعب الشرطة محمود المواس. (وثيقة)

2022/07/12 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت إدارة ‫نادي السيلية‬ القطري، اليوم الاثنين، بيانا بشأن المحترف السوري محمود المواس.

أثارت قضية بقاء لاعب كرة القدم السوري محمود المواس مع ناديه الحالي الشرطة العراقي، أو انتقاله إلى نادي السيلية القطري، جدلًا واسعًا بين الناديين، وبين جماهير ومتابعي كرة القدم السورية والعربية.

ولا يزال تحديد مصير المواس مع أحد الناديين مجهولًا، وسط تهديد بتصعيد القضية ورفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم، أو بالتعويض ماديًا، بعد توقيعه مع الناديين بحسب وسائل الإعلام العراقية.

وجاء في البيان :

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