رسميا.. إنتر يعلن رحيل لاعبه التشيلي فيدال

2022/07/12 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين عن رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.وقال إنتر في بيان "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي"، مضيفا "يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع إنتر وتوج خلالهما بثلاثة ألقاب".وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ابن الـ35 عاما للانتقال إلى فلامنغو البرازيلي الذي حل لديه منتصف الأسبوع الماضي من أجل التفاوض على الانضمام لصفوفه حتى نهاية عام 2023.وقال فيدال للصحفيين في المطار بعدما استقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين "أنا سعيد لوجودي هنا..نحن الآن نجري مفاوضات".وكان فيدال، بدأ مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونخ (2015-2018) الألمانيين، ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

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