البيت الأبيض يكشف تعاونا إيرانيا روسيا في مجال الطائرات المسيرة

2022/07/12 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، الإثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار ، بما في ذلك بعض الطائرات ذات القدرة على حمل الأسلحة.

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