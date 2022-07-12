2022/07/12 | 00:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uu4BsMf7x2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرض المسرحي لولاية بطيخ | الحلم العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرض المسرحي لولاية بطيخ | الحلم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).