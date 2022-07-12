2022/07/12 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ks4D3V-Q-wY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي : لا المالكي ولا العامري سيتولان منصب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي : لا المالكي ولا العامري سيتولان منصب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).