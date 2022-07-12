2022/07/12 | 00:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح وزير الحج السعودي توفيق الربيعة،

يوم الاثنين، رئيس بعثة الحج العراقية

سامي المسعودي "درع التميز".

وقالت هيئة الحج العراقية في بيان،

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "رئيس بعثة

الحج العراقية الشيخ سامي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الحج السعودي يمنح رئيس البعثة العراقية "درع التميز") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الحج السعودي يمنح رئيس البعثة العراقية "درع التميز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).