رسالة من تويتر لماسك: محاولات إبطال صفقة الاستحواذ باطلة وخاطئة

2022/07/12 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة تويتر في رسالة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إن جهوده للتراجع عن صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 44 مليار دولار "باطلة وخاطئة"، مؤكدة أنها لم تخرق أيا من التزاماتها.

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