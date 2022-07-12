البيت الأبيض: إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لتعويض خسائرها في أوكرانيا

2022/07/12 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

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