تعرف عليها.. العتبة الحسينية تستعد لافتتاح مستشفى السيدة خديجة الكبرى (ع) في كربلاء

2022/07/12 | 01:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت استعدادات العتبة الحسينية

المقدسة، إلى مراحلها النهائية لافتتاح

مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليها

السلام) التخصصي للمرأة في محافظة

كربلاء يوم الجمعة المقبل.

وقالت مديرة المستشفى الدكتورة دنيا

مه

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