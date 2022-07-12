شرطة بغداد تعلن اعتقال

2022/07/12 | 01:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة بغداد، الاثنين، عن اعتقال

متهمين بينهما معروف باسم "ذباح حيفا".

وقالت الشرطة في بيان، إن "معلومات

دقيقة توفرت ل‍مديرية أفواج طوارئ

بغداد التابعة الى قيادة شرطة بغداد حول

وجود متهمين اثنين

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