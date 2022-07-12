اتفاق في مجلس الأمن على تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر

2022/07/12 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – توصّل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الإثنين إلى اتفاق على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، ليرضخوا بذلك لرغبة روسيا في وقت كانت فيه الدول الغربية تسعى لتمديدها لمدة عام، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد.[…]

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