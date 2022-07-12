أردوغان يتصل بمحمد بن سلمان.. والرئاسة التركية تصدر بيانا

2022/07/12 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تبادل التهاني مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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