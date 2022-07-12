"حبة رمل من الكون الشاسع".. ناسا توضح أهمية الصورة "التاريخية"

2022/07/12 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أخيرا، الإثنين، الغطاء عن الصورة المرتقبة لأكبر تلسكوب صنعه الإنسان، بحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس.

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