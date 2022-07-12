مذكرات ما قبل الرحيل ج7 - عباس علي العلي

2022/07/12 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ليس هناك رب يشبهنا أو يمكن أن يشبهنا أو نفترض أنه كذلك، هذا الرب الذي نتكلم عنه ليس أكثر من فكرة تعشعش في تلافيف عقولنا التي ترفض أن يكون لشيء ماهية لا تدركها بالمحسوس المعلوم لديها، لذلك حتى ترتب نتائج لا بد أن تضع مقدمات ولكي تصنع مقدمات لا بد لها من تصورات، والتصورات جهد ذاتي للعقل يحتاج فيه لمحددات، أول تلك المحددات أن تكون مما يعرف أصلا، فلا يمكن وبشكل منطقي أن يضع تصور بمحددات مجهولة له ولا ......





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