2022/07/12 | 02:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عن تعيين مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر خلفًا لـ إيهاب جلال.وقرر الاتحاد المصري تعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للنصر السعودي وبنفيكا البرتغالي.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مقطع مصور للإعلان عن تعيين المدرب البرتغالي.وظهر فيتوريا في المقطع معلنًا عن نفسه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة.وينتظر منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة، عدد من المنافسات، أبرزها تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).