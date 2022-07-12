2022/07/12 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن أول صورة ملونة بالكامل من تلسكوب جيمس ويب، والتي وصفها بأنها "نافذة جديدة على تاريخ الكون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يكشف أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب: "نافذة جديدة على التاريخ") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يكشف أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب: "نافذة جديدة على التاريخ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).