أصله عربي.. رياضي بريطاني: لستُ محمد فرح الحقيقي

2022/07/12 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرياضي الحائز على أربع ميداليات أولمبية، مو (محمد) فرح، أنه هاجر إلى بريطانيا من جيبوتي خلال صغره تحت اسم طفل آخر.

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