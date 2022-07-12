الاتحاد المصري يُعين روي فيتوريا مدربا للفراعنة.. ما أبرز أرقامه طوال مسيرته التدريبية؟

2022/07/12 | 05:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمنتخب الفراعنة، لمدة 4 سنوات، وحتى عام 2026.

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