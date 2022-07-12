الفساد المالي والاداري في العراق .. ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح - فرحان قاسم

2022/07/12 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم المفهوم اجمع الباحثون على ان الفساد المالي والإداري هو " الخروج عن القوانين والأنظمة او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصالح جماعة معينة ومصالح شخصية معها " .



او هو " سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية ذاتية بنفسه او جماعته" .



يتخذ الفساد المالي والإداري اشكالا متعددة مثل الرشوة ونهب أموال الدولة والمحاباة والمحسوبية والتهرب الضريبي وتبييض ......





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