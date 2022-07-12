جدوى توسيع العقوبات على روسيا واستمرارها - إدريس ولد القابلة

2022/07/12 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة هل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وضع أفضل بدون دعم آسيا لعقوبات الطاقة الروسية؟ وهل دفع الصين والهند للانضمام إلى الحظر على روسيا سيؤدي إلى فوضى في أسواق الطاقة العالمية؟مع قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوسيع عقوباتهما على روسيا لتشمل الوقود الأحفوري ، تعرضت الصين لضغوط متزايدة لدعم جهودهما على هذا المسار.



وكانت الصين حريصة على الالتزام بالعقوبات الغربية ، على الرغم من بعض ا ......





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