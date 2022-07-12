أوكرانيا تستدعي السفير الكندي بعد قرار يخص ألمانيا

2022/07/12 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن حكومته استدعت سفير كندا للاحتجاج على قرار أوتاوا تسليم ألمانيا توربيناً أساسياً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، على الرّغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

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