السلطات الإيرانية تعتقل المخرج جعفر بناهي.. ومهرجان

2022/07/12 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الإيرانية المخرج البارز جعفر بناهي في طهران، يوم الاثنين، أثناء توجهه إلى مكتب المدعي العام للاطمئنان على قضية المخرج السينمائي المعتقل محمد رسولوف، بحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية.

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