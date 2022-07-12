النيوليبرالية المتطرفة

2022/07/12 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وهو ما رسّخ عندي قناعة ما بأن البشرية تسعى، وقد بلغت ذروة مدنيتها، إلى تفتيت تلك المدنية وتجزيئها إلى هويات إنسانية ضيقة جدا"

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