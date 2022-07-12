ثلاثة أشهر في سجن روسي.. مسعفة أوكرانية شهيرة تتحدث عن

2022/07/12 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل القبض عليها، سجلت يوليا بايفسكا، المسعفة التي يعرفها الأوكرانيون باسم تايرا، أكثر من 256 غيغابايت من اللقطات التي صورت باستخدام كاميرا تثبت على الجسم.

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